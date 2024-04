Autonomia - la deputata leghista alla Camera con la maglia verde ‘il vento del nord’ | bagarre in Aula Il Pd protesta e sventola il Tricolore

(Di lunedì 29 aprile 2024) I deputati del Pd hanno slato una bandierasugli scranni dellanel corso dell’esame del Ddl. “L’unico simbolo che ha diritto di essere presente qui è il, non i simboli di chi vuole utilizzare questo posto per vendere agli italiani una riforma pericolosa e sbagliata”, ha detto la capogruppo del Pd Chiara Bragando per la magliettaindossata dleghisa Bordonali durante il suo interBraga ha replicato il presidente Fontana: “Stavo attendendo di direBordonali di coprirsi, graziesegnalazione fatta dall’opposizione, siamo intervenuti. Non si possono esporre cartelli e scritte, per una ...

Nasce a Palmi il comitato “La Via Maestra”: no ad autonomia differenziata e premierato - In particolare, incombe pressante in questo momento l’autonomia regionale differenziata in via di approvazione accelerata alla Camera tramite una legge ordinaria di inquadramento procedurale per ...

autonomia differenziata, è triste che i politici del mio Sud vedano nei sussidi l’unica salvezza - Il disegno di legge sull’autonomia differenziata ha tanti pro e tanti contro e giustamente sta scatenando discussioni accese in tutta la nazione. Non voglio entrare qui nel merito della riforma. Quell ...

Mirella Cerini, sindaca di Castellanza (Varese), trovata morta dopo le celebrazioni del 25 aprile: indossava ancora la fascia tricolore - Aveva da poco partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile quando è stata trovata morta nel palazzo del Municipio di cui era sindaca. Mirella Cerini, 5oenne prima cittadina di Castellanza in provinc ...

