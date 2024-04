Arda Guler RIVELA | Potevo andare all’Inter o al Milan - ma la mia scelta…

José Gimenez è stato l'unico giocatore dell'Atletico Madrid a chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta , ma gli spagnoli non hanno preso benissimo il suo gesto alla fine della partita.Continua a leggere Continua a leggere>>

Diego Simeone ha reso noto la lista dei Convocati in vista di Atletico Madrid Inter. Ecco chi ci sarà per la sfida contro i nerazzurri Diego Simeone ha diramato negli ultimi minuti la lista dei Convocati in vista di Atletico Madrid-Inter: valido per gli Ottavi di Finale di Champions League. Out ...

Continua a leggere>>