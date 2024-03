Convocati Atletico Madrid Inter | Simeone rinuncia ad un giocatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Diegoha reso noto la lista deiin vista di. Ecco chi ci sarà per la sfida contro i nerazzurri Diegoha diramato negli ultimi minuti la lista deiin vista di: valido per gli Ottavi di Finale di Champions League. Out ancora Gimenez. PORTIERI: Moldovan, Oblak, Gomis;DIFENSORI: Azpilicueta, Paulista, Savic, Molina, Hermoso, Reinildo;CENTROCAMPISTI: De Paul, Koke, Saul, S. Lino, llorente, Riquelme, Vermeeren, Witsel, Barrios;ATTACCANTI: Griezmann, Memphis, Correa, Morata.