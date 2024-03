Trevisani | «Kvaratskhelia? L’anno scorso era da Real Madrid | oggi è un giocatore da seconda fascia»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il giornalista Riccardoha parlato a Cronache di Spogliatoio di Khvicha, il talento georgiano del Napoli: «ha il talento del fuoriclasse, mapensavo che potesse giocare nele appartenesse all’elenco di quelli subito dietro a Mbappé e Vinicius jr. Questa stagione, invece, mi ha molto smorzato l’entusiasmo. Resta un grande talento tecnico ma ho paura che non sia da prima, ma da. Poi aggiungo: ha segnato 24 gol col Napoli, ma appena 2 in Champions e 2 alla Juve. Poi non ha mai segnato nei big-match. In Champions mi ricordo il rigore fallito col Milan». Kvara conta con il Napoli in questa stagione 10 gol e 6 assist; numeri inferiori rispetto alla scorsa annata e ...