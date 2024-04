(Di mercoledì 17 aprile 2024) José Gimenez è stato l'unicodell'Atleticoa chiedere scusa ai tifosi per la, ma gli spagnoli non hanno preso benissimo il suo gesto alla fine della partita.

Il Sassuolo è in piena lotta per non retrocedere ma Carnevali c'è ancora speranza: "Dobbiamo farci un esame di coscienza, ma alla B non voglio proprio pensare".Continua a leggere (fanpage)

Importanti novità per i campionati di Eccellenza e Promozione. Se la Serie D, infatti, già da tempo si era espressa sull’utilizzo delle Quote per il prossimo anno – che saranno tre, un 2004, un 2005 ... (sport.quotidiano)

Un solo giocatore dell’Atletico Madrid resta in campo dopo la sconfitta: è lì per scusarsi - José Gimenez è stato l'unico giocatore dell'Atletico Madrid a chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta, ma gli spagnoli non hanno preso benissimo il ...fanpage

Come vedere in TV e in streaming Manchester City - Real Madrid - Scopri dove e come vedere in streaming gratis e in TV il ritorno dei quarti di finale tra Manchester City e Real Madrid. Ecco a che ora comincia la partita ...tecnologia.libero

Retrogaming: Ghosts 'n Goblins tra i videogiochi più difficili di sempre - Un sondaggio svela i videogiochi più ardui da completare: da quasi quarant'anni, l'avventura di Sir Arthur si conferma una delle più impegnative ...tgcom24.mediaset