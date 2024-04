1° maggio - Mattarella in Calabria | Separazione tra Nord e Sud farebbe gravi danni I sindacati interlocutori insopprimibili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) “Lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno. È appena il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud d’Italia assicuri grande beneficio all’intero territorio nazionale“. Nei giorni in cui sta per diventare legge il ddl leghista sull’autonomia differenziata (che permetterà alle Regioni di gestire materie finora riservate allo Stato) Sergiolancia un messaggio inequivocabile dalla, visitando il distretto agroalimentare del Cosentino in occasione del 1°. “Unadelle strade tra territori dele territori del Meridione recherebbeagli uni e agli altri”, è l’avvertimento, accolto da un applauso. Per la festa del lavoro il capo dello Stato condanna “lo stillicidio ...