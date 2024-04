L’Orrore di Civitella | 244 voci per la Libertà - Mattarella rende omaggio ai martiri

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio, ha resooggi ai 244diin Val di Chiana, commemorando gli eventi tragici che hanno segnato la storia di questo piccolo borgo toscano. In un’atmosfera densa di emozione e rinnovato impegno alla memoria, centinaia di cittadini, rappresentanti istituzionali e militari si sono riuniti per celebrare l’80º anniversario della Liberazione della Toscana. La giornata ha visto sventolare tricolori portati con fierezza da bambini e ragazzi, mentre le note dell’inno d’Italia risuonavano nell’aria carica di significato. È stato un momento di comunione, in cui il grido unanime ‘Viva la Costituzione’ ha richiamato l’importanza dei valori su cui si fonda la democrazia italiana. Il presidenteha condannato senza riserve la ...

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia : a Roma saranno oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nella sicurezza di due cortei. A Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia : Il ministro dela Giustizia fischiato dopo aver detto che la richiesta a un ministro di dichiararsi antifascista «è retorica, perché abbiamo giurato sulla Costituzione». Tensioni a Roma, a Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda

mattarella a civitella Valdichiana: "Doverosa unità popolare sull'antifascismo" - Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio mattarella, citando le parole di Aldo Moro pronunciate nel 1975 durante la celebrazione della festa della liberazione a civitella Val di Chiana.

25 aprile, mattarella in visita a civitella in Val Chiana nel ricordo dell'eccidio nazifascista: "Senza memoria non c'è futuro" - Nella giornata di ricordi e commemorazioni del 25 aprile il presidente della Repubblica Sergio mattarella ha fatto tappa anche a civitella in Val Chiana, in provincia di Arezzo. Qui, nel giugno 1944,

Liberazione, mattarella a civitella in Val di Chiana - Nella 79esimo Anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio mattarella ha partecipato alle celebrazioni a civitella in Val di Chiana, paese dell'Aretino che il 29 giugno 1944

