Quale divario tra Luna Rossa e New Zealand? Bruni | Differenze in millesimi Io timoniere? Ho l’esperienza…

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il percorso di avvicinamento verso l’America’s Cup 2024 sta entrando definitivamente nel vivo anche per, che ha varato lo scorso sabato presso il molo Ichnusa di Cagliari l’AC75 con cui parteciperà alle regate di Barcellona. Si partirà con la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per ottenere la possibilità di fronteggiare Team Newnel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Francescodi, è stato intervistato da Stefano Vegliani nel corso della consueta rubrica d’approfondimento Sail2U visibile sul canale Youtube di OA Sport: “Noi avevamo visto la barca nel capannone tante volte, sia qui che a Bergamo dove l’hanno costruita. Questa barca è un ...