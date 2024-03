Alpi svizzere | strage di scialpinisti | tre fratelli | un cugino e lo zio trovati senza vita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 Un’altra tragedia in montagna. Ancora morte sulla neve e questa volta si tratta di una vera. Sulleè scomparsa per sempre un’intera comitiva, un’intera famiglia. Perché la maggior parte delle vittime apparteneva allo stesso nucleo familiare, così come si è scoperto dopo il ritrovamento della maggior parte dei corpi. Cinque dei sei scinisti dei quali si erano perse le tracce sono stati ri. Si cerca l’ultimo che manca all’appello e per il quale non vi è alcuna speranza di un esito diverso dal constatarne il decesso. Lo ha annunciato la polizia cantonale del Vallese che sta continuando le ricerche del sesto disperso. I sei scinisti svizzeri hanno tra i 21 e 58 anni, ...