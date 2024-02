La storia dei fratellini Ciccio e Tore trovati morti a Gravina di Puglia in un pozzo | sospetti | dubbi e ombre

“Chiunque voglia condannarmi e criticarmi, lo faccia pure. Spero solo che non si trovi mai nella situazione in cui mi sono trovata io e con due bambini ... (ilfattoquotidiano)

"Ogni volta che una donna si alza per se stessa, si alza per tutte le donne.” Forse in pochi ne conoscono l’autrice - Maya Angelou - ma è chiaro il suo ... (gazzettadelsud)