Scoppia un terribile incendio in una casa - fratellini di 6 e 3 anni ritrovati abbracciati

Dall’America e più precisamente dalla Virginia arriva una storia tremenda, ma allo stesso tempo testimonianza di un grande amore tra fratelli. Come riportato da Action News 5 e dalla CNN, i fratellini William di 6 anni e Zachariah di 3 anni sono morti in seguito alle ferite riportate in un ... Continua a leggere>>

In una tragica circostanza avvenuta in tarda mattinata, Boschi di Baricella è stata teatro di un devastante incendio che ha portato alla morte di un uomo per asfissia. L’incidente si è verificato nella sua abitazione situata in via Gramsci, scuotendo la comunità locale. Le fiamme sono divampate ...

Continua a leggere>>