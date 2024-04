Traffico Roma del 29-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità non si dovevano difficoltà al momento sulle strade die intanto nei padiglioni della fiera diin via Portuense è in corso l’eventoincontra il mondo Vista la notevole partecipazione si possono incontrare rallentamenti in via Portuense e sullaFiumicino mentre per un guasto alle condutture d’acqua da questa mattina è chiusa via Felice Salemme nel terzo compreso tra via Mario Carucci e via di Tor Pagnotta dalle 20 di questa sera alle 5:30 di domani mattina per lavori via Tiburtina sarà chiusa alin entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra la rotatoria di via Marco Simone via Osteria delle capannacce saranno deviati i bus della linea 041 infine sulla metro a ...