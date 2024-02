Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Blinken | «Non vogliamo la rioccupazione di Gaza» Servizi russi dietro le stelle di David a Parigi Anp | «Il piano post conflitto di Netanyahu destinato a fallire»

Nel piano post-guerra di Netanyahu c'è la chiusura dell'Unrwa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ledi venerdì 23 febbraio sultra, in diretta. Sette Ong israeliane contro lo stop ai fondi dell’Unrwa. Wsj: «chiede la scarcerazione di 3 mila palestinesi in cambio degli ostaggi». La delegazione diguidata da Haniyeh lascia l'Egitto dopo tre giorni di colloqui

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presenta to il suo “Piano per il dopo Hamas” nella Striscia di Gaza. Il documento di una pagina, citato da ... (tpi)

Tajani: Israele si comporti secondo regole di umanità e civiltà: Roma, 23 feb. (askanews) – “Continuiamo a lavorare per la pace ma purtroppo in Medio Oriente la pace è lontana. Siamo amici di Israele, siamo vicini ad Israele, abbiamo sostenuto, difeso e pianto il m ... askanews

A Catanzaro manifestazione pro Palestina, 'no al genocidio': A Gaza non c'è solo Hamas, c'è il popolo Palestinese che ha il diritto di ... La storia ha già condannato Israele. Noi - ha detto ancora - vogliamo vivere in pace a Gaza. Non hanno lasciato una sola ... ansa

MACCABI, La storia di Dia Saba: da eroe a "traditore": In Israele c’è un prima e un dopo rispetto al 7 ottobre 2023. Così è anche per il Maccabi Haifa - prossimo eurorivale della Fiorentina - e per una vecchia leggenda ... firenzeviola