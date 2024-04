Chiara Nasti | Io in forma in gravidanza? Non è fortuna - ma forza di volontà perché…

Parola d’ordine: aiutare i poveri lavorando e devolvendo quanto guadagnato alle missioni. Non solo: intraprendere insieme un percorso educativo e di amicizia che, soprattutto nei più giovani , è uno straordinario antidoto per stare lontano dalle cattive compagnie. Questo lo spirito del Mato ... Continua a leggere>>

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sono contenta di essere qui a Trento nell'anno in cui è capitale europea del volontariato, un ruolo meritato e che, come detto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di grande potenza della solidarietà". Così la premier, Giorgia Meloni, a Trento per la ...

Continua a leggere>>