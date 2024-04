I playoff di Serie C slittano | il 4 maggio la decisione sul ricorso del Taranto

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata calendarizzata, con la procedura di urgenza, per il prossimo 4 maggio l’udienza presso il Collegio di Garanzia dello Sport per discutere il ricorso presentato dal Taranto contro la penalizzazione di 4 punti inflitta al club jonico. I play off sarebbero ... Continua a leggere>>

Nulla da fare per un brutto Benevento che al 'Massimino' è stato sconfitto 1-0. Decisiva una rete di Cianci nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa lo spartito della gara non è cambiato di molto nonostante i cambi di Auteri che ha cercato di alzare il ...

Il Taranto di Ezio Capuano è una delle sorprese più belle del campionato di Serie C ed è pienamente in corsa per la promozione in Serie B attraverso i Playoff. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Taranto contro la Federazione Italiana Giuoco calcio, nonché ...

