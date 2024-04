Calcio a 5 | il tabellone e le date dei playoff scudetto della Serie A 2023-2024

Le citizens smaltiscono la delusione di coppa con un 7-3 da sorpasso in classifica: con l’accesso ai playoff da seconde, in virtù dello stop del TikiTaka, Ferrara e compagne se la vedranno con la VIP ROMA, 28 aprile 2024 – Lo Stilcasa Costruzioni Città di Falconara vince, ‘ringrazia’ il Bitonto ... Continua a leggere>>

Perdendo a Potenza la Virtus Francavilla Fontana non è comunque retrocessa in serie D. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato di serie C girone C con sette punti di svantaggio nei confronti del Monopoli quartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel ...

Continua a leggere>>