Grave lutto nella famiglia Forbes , famosa per via della rivista che tratta argomenti di finanza, industria, investimenti e marketing. Lo scorso 1° febbraio è venuto a mancare Peter Forbes , figlio del giornalista Alastair Forbes e di Charlotte Bergsoe. A stroncarlo un malore improvviso durante la ... Continua a leggere>>

giornalista di forbes arrestato in Russia: Sergei Mingazov avrebbe pubblicato false informazioni riguardo il massacro di Bucha - Il giornalista russo di forbes Sergei Mingazov è stato arrestato per «diffusione di false notizie sulle forze armate», un reato previsto dal codice penale. Lo ha ...

Continua a leggere>>

Un giornalista di forbes arrestato in Russia - MOSCA, 26 APR - Il giornalista di forbes, Serghei Mingazov, è stato arrestato in Russia per "diffusione di false notizie sulle forze armate". Lo riferiscono le testate Rbk e Meduza citando il suo ...

Continua a leggere>>

L'arresto di Timur Ivanov è un segnale per Sergey Shoigu - Un alto funzionario del Ministero della Difesa russo è stato arrestato in relazione allo scandalo di corruzione più grave del paese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina oltre due anni fa. Timur Iva ...

Continua a leggere>>