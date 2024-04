(Di domenica 21 aprile 2024) È statoinMiguel Cortes: l'uomo, 39 anni, di professione chimico farmaceutico,ucciso 20nel suo appartamento nel quartiere di Iztacalco, a Città del. Indagini in corso.

Arrestato in Messico serial killer delle donne: ne avrebbe uccise 20 e nascosto i resti anche in frigo - È stato Arrestato in Messico Miguel Cortes: l'uomo, 39 anni, di professione chimico farmaceutico, avrebbe ucciso 20 donne e nascosto i resti nel suo appartamento ...fanpage

Arrestato un "normale" chimico e attore, in realtà Miguel N. è un serial killer - La storia dello scienziato ha scioccato tutto il Paese: l'uomo, di 39 anni, avrebbe ucciso diverse donne.ticinonews.ch

Shock in Messico: preso il serial killer delle donne. Brandelli di corpo e teschi in casa - Le manette ai polsi di Miguel sono scattate dopo l'omicidio di una 17enne. L'aveva uccisa nel suo appartamento pugnalando poi la madre dell'adolescente al collo e alla schiena. Lei si è salvata ma ...tg.la7