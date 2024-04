Pusher arrestato dalla polizia Sequestrati due chili di cocaina Avrebbero fruttato 200mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) La droga è stata rinvenuta in un box di un uomo di 45 anni, italiano, divisa in pacchetti pronti per la vendita, per un valore sulla piazza di spaccio di almeno. Duedi. Ad operare sono stati gli investigatori della sezione Narcotici della squadra Mobile di Massa. Lo stupefacente era pronto per essere distribuito suddiviso in pacchetti di diverse grammature, così da soddisfare le specifiche esigenze dei, che dovevano poi piazzarlo sul mercato al minuto. Da tempo, gli agenti della Mobile, guidata dal vicequestore Antonio Dulvi Corcione, erano sulle tracce di un italiano che, muovendosi a bordo di un potente maxiscooter, sembrava potesse essere un punto di riferimento per le nottate brave ...