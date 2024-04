MotoGP - Fabio Quartararo dopo i test di Jerez | Tante novità in pist - confido di portare qualcosa a Le Mans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella giornata odierna sono andati in scena gli attesissimiriservati allasul tracciato dide la Frontera. Per alcuni team o piloti si sono trattati di un semplice pro forma, per altri, invece, hanno assunto un valore notevole. Stiamo parlando soprattutto die della Yamaha che hanno sfruttato la sessione odierna per mettere mano pesantemente alla M1. Il miglior tempo di giornata lo ha fissatoDi Giannantonio in 1:36.405 con 87 millesimi su Maverick Vinales e 122 su Franco Morbidelli. Quarto Francesco “Pecco” Bagnaia a 184 millesimi, quinto Marc Marquez a 232, quindi sesto Brad Binder a 234. Settimo Aleix Espargarò a 339 millesimi, ottavo Alex Marquez a 371, nono Enea Bastianini a 387 quindi decimo Jorge Martin a 488 a braccetto con Pedro ...