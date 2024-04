MotoGP - Di Giannantonio svetta nei Test di Jerez Tante novità tecnich - prove di setting per Bagnaia e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si è conclusa con il miglior tempo di Fabio Dila giornata dicollettivi ufficiali dellasulla pista dide la Frontera all’indomani del Gran Premio di Spagna 2024, quarto round stagionale del Motomondiale. Le Case ne hanno approfittato per effettuare dellecomparative eare alcuni aggiornamenti tecnici in vista del prosieguo del campionato. “Diggia” è stato il più veloce in sella alla sua GP23 del team Pertamina Enduro VR46 fermando il cronometro in 1’36?405, ma il dominio Ducati è rappresentato soprattutto dalla presenza di ben sette Desmosedici in top10. Tra chi non aveva brillato particolarmente in gara, sono arrivati riscontri incoraggianti per Franco Morbidelli 3° a 122 millesimi dalla vetta e con un buon ritmo nei long-run. Meno lavoro ...