MotoGP - Marc Marquez | Difficile adattarmi al nuovo freno in un solo giorno di test Ho già scelto per Le Mans

(Di lunedì 29 aprile 2024)è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo weekend a Jerez de la Frontera, in cui ha centrato la pole position sul bagnato cadendo poi nella Sprint mentre era al comando e arrivando 2° nel Gran Premio domenicale alle spalle di Francesco Bagnaia al termine di un duello magnifico. Quest’oggi il fenomeno spagnolo è tornato in pista come gli altri per prendere parte ad una giornata disempre sul circuito andaluso. “È un secondo posto, ma stiamo uscendo da un periodo molto duro della mia carriera sportiva. Piano piano ne sto uscendo e questo mi fa divertire molto. Questa è la cosa più importante“, il commento di MM93 a proposito della gara di ieri. Sulposteriore a pollice: “Dopo 12 anni in un modo èin un ...