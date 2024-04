Milano | 27 consiglieri regionali chiedono commissione d’inchiesta sul Cpr di via Corelli | “Violenze e autolesionismo | serve indagine”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unasul Cpr di via. È questa la richiesta che 27lombardi hanno depositato questa mattina in Regione. “Dopo il commissariamento di fine dicembre, le condizioni non sono cambiate” racconta il consigliere di Patto Civico Luca Paladini – il tema della detenzione amministrativa è un obbrobrio in termini di diritti umani”. Nei primi tre mesi di commissariamento, le visite effettuati da alcunihanno evidenziato una situazione di “maggiore violenza nonostante gli sforzi riferiti dalla nuova direttrice” come racconta il medico infettivologo della rete Mai più Lager, Nicola Cocco, che riferisce di una quarantina di episodi di auto lesionismo che non sarebbero stati registrati sul cosiddetto “libro degli eventi critici”. Ma c’è un ...