Milano - Burioni attacca il Comune che tiene l’erba alta nelle aree verdi | Follia autolesionista Poi si corregge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – “Dei comuni stanno pensando, per favorire la presenza di insetti e la biodiversità, di tagliare meno l'erba. Se tra gli insetti di cui si favorirebbe la presenza ci fossero le zanzare, questa sarebbe letteralmente unain vista del pericolo dengue”: le parole di Robertosono state affidate a X (Twitter), com’è solito da parecchi anni. Il virologo e docente del San Raffaele ha contestato in particolare la scelta di Palazzo Marino di ridurre la frequenza del taglio delin alcunedella città, una decisione che ha fatto discutere tanti cittadini, non solo il professor. Le parole dell’assessore Secondo l’assessore all’ambiente e al verde del, Elena ...