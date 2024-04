Irregolare e pregiudicato | ordine di espulsione per uno degli aggressori della Brigata ebraica

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ha 21 anni ed è arrivato in Italia nel 2021 uno dei fermati per l'aggressione di piazza Duomo: il giudice ha convalidato l'arresto vietando la dimora a Milano e ha firmato l'

Ischia di Castro – Sullo scooter senza targa e documenti, pregiudicato nei guai - Controlli a tappeto dei carabinieri, a Canino individuato anche un tunisino irregolare ISCHIA DI CASTRO - Ieri sera, i carabinieri di Ischia di Castro hanno fe ...

QUESTURA BOLZANO * pregiudicato STRANIERO irregolare TENTA DI IMPOSSESSARSI DI UN CAMION DELLA NETTEZZA URBANA, ESPULSO - Nella prima mattinata di sabato, in via Cagliari, alla Centrale Operativa della Questura perveniva una richiesta di intervento urgente da parte di un ...

