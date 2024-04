Milano - aggressione alla Brigata ebraica | arrestato un egiziano armato di bastone

(Di sabato 27 aprile 2024) Nella giornata del 25 aprile, in Italia non si è respirata aria di festa come di consueto. Al contrario, si sono tenute diverse proteste e manifestazioni in più città. In particolare a, divenuta teatro di scontri e tensioni, con i manifestanti pro Palestina che hanno protestato contro la, la quale stava tenendo L'articolo proviene da Il Difforme.

Tra gli indagati, tre sono minorenni Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato per l'aggresisone avvenuta ieri in piazza Duomo contro la Brigata ebraica che sfilava al corteo del 25 Aprile . Per l'assalto avvenuto davanti al Mc Donald's sono otto i giovani indagati, di cui tre minorenni, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato per l'aggresisone avvenuta ieri in piazza Duomo contro la Brigata ebraica che sfilava al corteo del 25 Aprile . Per l'assalto avvenuto davanti al Mc Donald's sono otto i giovani indagati, di cui tre minorenni, tutti denunciati per ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato per l'aggresisone avvenuta ieri in piazza Duomo contro la Brigata ebraica che sfilava al corteo del 25 Aprile . Per l'assalto avvenuto davanti al Mc Donald's sono otto i giovani indagati, di cui tre minorenni, tutti denunciati per ... Continua a leggere>>

aggressione alla Brigata ebraica. Arrestato un ventunenne egiziano. Il gip: divieto di dimora a milano - Per l’egiziano, irregolare, pure il nulla osta all’espulsione. Altri 8 denunciati per istigazione all’odio razziale. Quartapelle (Pd): "Noi soli per minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, c ...

Continua a leggere>>

milano, il giovane arrestato per l'aggressione alla Brigata ebraica: «Non ero lì per il corteo». Ora rischia l'espulsione - Egiziano, 21 anni, è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Il 25 Aprile era in piazza Duomo dove ha caricato i manifestanti con un'asta. Disposto il ...

Continua a leggere>>

Un arresto per l'assalto agli ebrei - Calci, spintoni, aste della bandiera palestinese spezzate a metà per colpire, piante divelte. Un altro striscione di Sinistra per Israele, come ha spiegato la deputata dem Lia Quartapelle, che ...

Continua a leggere>>