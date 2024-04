L’attacco al corteo La Brigata Ebraica | | Egemonia dei violenti sulla giornata

Olena Zelenska ha declinato l’invito della Casa Bianca: la potenziale presenza di Navalnya però non è piaciuta a Kiev. Gli houthi “non si fermeranno fino a quando non sarà tolto l’assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza”. Continua a leggere>>

Olena Zelenska ha declinato l’invito della Casa Bianca: la potenziale presenza di Navalnya però non è piaciuta a Kiev. Gli houthi “non si fermeranno fino a quando non sarà tolto l’assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza”. Continua a leggere>>

... quando sono usciti da un fast food, si sono trovati davanti lo spezzone del corteo che comprende ... Otto sono stati solo denunciati, per ora, in quanto non vi è la prova che chi aveva il coltellino l'...

Continua a leggere>>

... compreso però anche l'attacco a Rafah. I miliziani palestinesi ... ma l'ammiraglio Gryparis, che guida l'operazione europea Aspides, ... In piazza Duomo a Milano al termine del corteo del 25 Aprile è ...

Continua a leggere>>