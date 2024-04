La mobilità circolare dei giovani nell’area mediterranea

(Di lunedì 29 aprile 2024) Iprotagonisti del cambiamento Lo spazio Mediterraneo è un bene comune (“common good”) che appartiene a tutti gli Stati della UE ed a tutti gli Stati della sponda Sud ed Est, i cosiddetti MENA (Medio Oriente e Africa del Nord). Il problema ancora aperto è come tutelare e valorizzare al meglio questo bene comune, come organizzarlo e gestirlo. Secondo l’Eurispes la scelta strategica ricade su un fattore chiave: la valorizzazione del capitale umano, soprattutto di quello costituito dai, il principale veicolo delle trasformazioni in atto. I Piani Nazionali per la SostenibilitàMED Un aspetto particolare, decisivo, di questo impegno comune, è testimoniato dalla definizione dei Piani Volontari Nazionali (VNRs – https:// hlpf.un.org/vnrs) che, in base alle disposizioni dell’Agenda 2030, ...

di Giuseppe Poli Il questore Capocasa lo ha definito "un mix di energia, Talento e sana follia": è Tommaso Marini , schermitore anconetano campione del mondo in carica. Compirà 24 anni tra meno di una settimana e tra un appuntamento di Coppa del Mondo e l’altro, in mezzo all’intenso programma di ... Continua a leggere>>

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Racconta un recente articolo del settimanale The Economist che, nel tempo, in gran parte del mondo sviluppato, gli atteggiamenti mentali di giovani uomini e donne si sono ideologicamente polarizzati. È quanto emerge dall’analisi dei sondaggi ... Continua a leggere>>

Zaia presenta a Parigi concorso su dati spaziali per siti Unesco - Il presidente del Veneto Luca Zaia lancerà domani a Parigi la 'VeneTo Stars Challenge', concorso rivolto ai giovani talenti europei, tra i 18 e i 25 anni, che vogliano presentare idee innovative da re ...

Continua a leggere>>

Autista di mezzi pubblici, carpentiere, macchinista, escavatorista, esperto di AI: ecco le 10 professioni introvabili in Italia - Attualmente tre offerte di lavoro su quattro si rivolgono a persone formate in ambiti tecnici e pratici. Ma, ormai, la metà dei giovani sembra non volersi più “sporcare” le mani ...

Continua a leggere>>

Lavoro, i 10 professionisti introvabili in Italia: autista di mezzi pubblici, carpentiere, macchinista, escavatorista, esperto di AI - In un futuro non così lontano il nostro Paese rischia di restare a piedi, letteralmente. Potrebbe, infatti, diventare sempre più difficile trovare un mezzo pubblico, costruire ...

Continua a leggere>>