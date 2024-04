Secondo una ricerca | in tutti i grandi Paesi esaminati | i giovani uomini si sono descritti più conservatori delle coetanee che stanno diventando nettamente più liberali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 aprile 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Racconta un recente articolo del settimanale The Economist che, nel tempo, in gran parte del mondo sviluppato, gli atteggiamenti mentali die donne siideologicamente polarizzati. È quanto emerge dall’analisi dei sondaggi realizzati in 20tra i più ricchi del mondo (European Social Survey, America’s General Social Survey e Korean Social Survey). Due decenni fa, c’era poca differenza trae donne di età compresa tra 18 e 29 anni, su una scala a uno a 10 che andava da “molto liberale” a “molto conservatore”. Nel 2020 iparsi solo appena più propensi a descriversi comeche come, con una differenza ...