Talento e sana follia Il poliziotto Marini | | Voglio essere esempio per tutti i giovani

(Di giovedì 11 aprile 2024) di Giuseppe Poli Il questore Capocasa lo ha definito "un mix di energia,": è Tommaso, schermitore anconetano campione del mondo in carica. Compirà 24 anni tra meno di una settimana e tra un appuntamento di Coppa del Mondo e l’altro, in mezzo all’intenso programma di allenamenti che dovrà condurlo al massimo della forma alle prossime Olimpiadi di Parigi per cui è già qualificato, l’atleta delle Fiamme Oro e del Club Scherma Jesi ha presenziato con orgoglio, in prima fila, alla festa della Polizia di Stato alle Muse. Dopo un periodo di lontananza dalle pedane per un infortunio alla spalla che lo ha costretto a operarsi,è tornato prepotentemente alla ribalta del fioretto mondiale a inizio 2024, conquistando l’oro individuale in due tappe di Coppa del Mondo, prima a ...