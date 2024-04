Il cubo di Rubik compie 50 anni ma è ancora giovanissimo Ecco tutti i record

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, prevista dal 15 al 21 aprile, l’innovativa e anticonformista Citroën AMI – 100% ëlectric si trasformerà in un cubo di Rubik per celebrare i 50 anni dell’iconico rompicapo Il cubo rappresenta le due grandi passioni della Generazione Z e Alpha che ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, prevista dal 15 al 21 aprile, l’innovativa e anticonformista Citroën AMI – 100% ëlectric si trasformerà in un cubo di Rubik per celebrare i 50 anni dell’iconico rompicapo Il cubo rappresenta le due grandi passioni della Generazione Z e Alpha che ... (corrieretoscano)