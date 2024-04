Il papa il 9 maggio consegna la Bolla di indizione del Giubileo - Giovedì 9 maggio, alle ore 17.30, nella Basilica di San Pietro, papa Francesco presiederà la consegna e la lettura della Bolla di indizione del Giubileo 2025 e i Secondi Vespri della solennità dell'As ...

Continua a leggere>>

Ermal Meta pubblica «Buona Fortuna»: «Il nuovo disco in nome di mia figlia, le insegnerò a non avere paura» - Cicogna in volo per Ermal Meta. Il cantautore sta per diventare papà per la prima volta. È stato lui stesso ad annunciarlo via social condividendo la foto di un maglioncino da neonato e svelando tutto ...

Continua a leggere>>

Napoli, evento “Diego vive” slitta al 15 maggio: e Maradona non ha più la maglia azzurra - Slitta di due settimane l'apertura della mostra interattiva “Diego Vive” organizzata presso la ex base Nato a Bagnoli dall'imprenditore argentino Avelino Tamargo e ...

Continua a leggere>>