Virginia Mihajlovic incinta | l’omaggio speciale a papà Sinisa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024), figlia di, è stata ospite ieri di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’intervista la ragazza, moglie di Alex Vogliacco, ha svelato di essere. Già madre della piccola Violante,ha svelato ieri in tv di aspettare un maschietto. Non sono mancati momenti di commozione legati a, scomparso un anno e mezzo fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia.e Alex hanno deciso di omaggiarlo in un modo: “Alessandro il 5 gennaio mi ha scritto un messaggio, lui ha sognato di avere in braccio un bambino. Un sogno premonitore. Abbiamo pensato già al nome, ci tenevo che avesse qualcosa che raccontasse. I miei fratelli mi hanno proibito di chiamarlo ...