Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 aprile 2024) Verrà ricevuta oggi daFrancesco Olivia Maurel, nata da GPA e portavoce di una campagna contro laper altri. Un incontro, annunciato nei giorni scorsi, che ha scosso leil cui(o, meglio,). Per questo, e per rispondere alla Conferenza Internazionale per la sua Abolizione Universale, che si svolge in questi giorni a Roma, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso e organizzato delle occasioni di riflessione e manifestazione di segno opposto. ...