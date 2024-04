“Mio figlio in coma per un pezzo di formaggio” | il racconto del papà | “Ogni giorno ha 30 crisi epilettiche”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nel 2017 suoha mangiato undiprodotto con latte crudo Due Laghi del caseificio sociale di Coredo in Val di Non. Il prodotto, si scoprirà successivamente, è contaminato da escherichia coli. Il bambino di 4 anni contrae la sindrome emolitico-uremica (Seu). Il bambino arriva al Santa Chiara di Trento in condizioni gravissime e finirà poi in. Da sette anni Mattia Maestri è in stato vegetativo e ora, dopo un primo ricovero presso l’ospedale di Padova e un lungo sogal centro di riabilitazione di Conegliano, viene seguito e curato a casa. Ildel minore, che oggi ha 11 anni, si prende cura di luie notte insieme alla moglie. Stando aldei genitori, per il bimbo non vi è più nulla da fare. ...