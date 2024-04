Meteo - che tempo farà il primo maggio? Prevista pioggia e grandine su mezza Italia

Dopo il rigido clima dei giorni passati, questo fine settimana ci regala un assaggio quasi estivo, con temperature che in alcune zone della penisola si avvicinano ai 30 gradi. Tuttavia, per la giornata di domani, domenica 28 aprile 2024, è prevista un’allerta meteo per rischio temporali e rischio ...

Continua a leggere>>