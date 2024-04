Temporali violenti - incubo grandine e ancora neve in Lombardia | le previsioni Allerta meteo | attenzione a Milano

(Di domenica 21 aprile 2024)– Sarà un inizio settimana dasul frontein: dopo il brusco crollo delle temperature iniziato negli scorsi giorni, sulla regione sono attesi. Già dalla serata di oggi, domenica 21 aprile, l'area di bassa pressione tenderà ad espandersi verso ovest, portando uno dei suoi centri più freddi sulla la Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo. Questo determinerà tempo più instabile, in particolare nella giornata di lunedì 22 aprile, con precipitazioni che potranno risultare nevose fino a quote attorno a 900 metri circa.anche al rischio, che ha duramente colpito l’Emilia Romagna nelle scorse ore, e che potrebbe ripresentarsi anche in, dopo le violente ...

