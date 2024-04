Sport in tv oggi domenica 28 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 28 aprile 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in28: inil tennis con il torneo combined di Madrid, il volley con la finale di SuperLega, i motori con il Motomondiale, il ciclismo con il Giro di Romandia, il canottaggio, il judo e la ginnastica artistica con gli Europei, e molto altro. Gli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio si chiuderanno quest’a Szeged, in Ungheria: inle ultime 12 Finali A, con l’Italia che sarà protagonista in 6 specialità, mentre nelle Finali B ci saranno 2 barche azzurre in gara. Lotteranno per un posto sul podio il singolo pesi leggeri maschile, il quattro con PR3 misto, il quattro senza senior maschile, il due senza senior maschile, il ...

Oggi venerdì 26 aprile 2024 è stato proclamato lo sciopero dei trasporti . A Roma interessa l’intera rete del trasporto pubblico locale: le corse pertanto non saranno garantite. La situazione in tempo reale con tutti gli Aggiornamenti . sciopero dei trasporti Oggi a Roma – ... Continua a leggere>>

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di venerdì 26 aprile 2024. Protagonista di giornata il tennis con il Masters 1000 di Madrid, ma spazio anche il ciclismo con il giro di Turchia e quello di Romandia, e alla MotoGP con le prove libere di Jerez. In serata vanno ... Continua a leggere>>

oggi sabato 27 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport . Jannik Sinner torna in campo per affrontare Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, Arnaldi incrocerà Medvedev, Cobolli sfiderà Jarry. Grande spettacolo a Jerez con il GP di Spagna per gli appassionati di MotoGP: ... Continua a leggere>>

oggi sabato 27 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport . Jannik Sinner torna in campo per affrontare Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, Arnaldi incrocerà Medvedev, Cobolli sfiderà Jarry. Grande spettacolo a Jerez con il GP di Spagna per gli appassionati di MotoGP: ... Continua a leggere>>

Fra le cose non andate in onda la radio cronaca di Lecce-Monza e quella di Cosenza-Bari . Il 6 maggio altro sciopero proclamato dall’Usigrai, riguarderà tutte le testate dell’azienda di servizio pubblico. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla federazione nazionale della stampa italiana: sciopero ... Continua a leggere>>

sport in tv oggi (domenica 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 28 aprile: in programma il tennis con il torneo ...

Continua a leggere>>

Castellina in Chianti. Via al rifinanziamento - Sono ripartiti i progetti di restauro degli impianti sportivi. Ben 225mila euro per stadio e Fonte al Coscio. .

Continua a leggere>>

Cesena Il lato più bello dello sport è per tutti - Cresce l’attenzione verso il modello di calcio integrato. Buratti: "Enorme valore per la comunità. Anche la Uefa lo sta incentivando" ...

Continua a leggere>>