Sport in tv oggi lunedì 29 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quest’29, ci apprestiamo a vivere una giornata non particolarmente ricca di appuntamenti ma comunque molto interessante per i colori azzurri. Occhi puntati soprattutto sul Madrid Open (Masters 1000 e WTA 1000) di tennis, che prosegue con la seconda metà dei sedicesimi di finale maschili e con tutti gli ottavi del tabellone femminile. Sui campi in terra rossa della Caja Magica andrà in scena un triplo confronto Italia-Russia: Jannik Sinner contro Pavel Kotov e Flavio Cobolli contro Karen Khachanov, mentre Jasmine Paolini se la vedrà con la rising star classe 2007 (festeggiail 17° compleanno) Mirra Andreeva. Spazio anche per i test collettivi della MotoGP a Jerez e per la seconda tappa della Vuelta Femenina di ciclismo, oltre ai Mondiali di snooker. Di seguito il calendario ...