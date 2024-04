Il Papa a Venezia - come seguire la visita del 28 aprile | programma e orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024), 272024 – È grande l’attesa per ladel, che inizierà di prima mattina con un viaggio in elicottero dal Vaticano fino alla Giudecca. Ormai è tutto pronto per accogliere domani, domenica 28 ottobre, Bergoglio in città. Sarà unabreve: l’atterraggio è previsto alle 8 e la ripartenza intorno alle 13. Novemila persone attenderanno ilin piazza San Marco: i posti sono esauriti da settimane. Tre le tappete in laguna. La prima sarà alla Giudecca, dove incontrerà le detenute e visiterà il Padiglione della Santa Sede allestito all’interno del carcere per la Biennale. Davamnti alla Basilica della Madonna della Salute,Francesco parlerà ai giovani – che arriveranno da tutto il ...