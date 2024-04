Depardieu rischia lo stato di fermo | oggi l’interrogatorio

Gerard Depardieu è stato convocato in commissariato a Parigi: l'attore verrà messo in stato di fermo e interrogato riguardo alle accuse di violenza sessuale da parte di due donne.Continua a leggere Continua a leggere>>

Le nuove accuse si aggiungono a quelle presentate nei confronti dell'attore da altre 13 donne negli ultimi anni - L'attore e regista francese Gérard depardieu è sotto interrogatorio a Parigi in relazione a nuove accuse di molestie sessuali mosse da due lavoratrici del cinema.

