Depardieu convocato dalla polizia - verrà messo in stato di fermo

L’attore Gérard Depardieu si trova in stato di fermo a Parigi . Ha ricevuto una convocazione in commissariato in relazione alle accuse di stupro da due donne . Dovrà subire un interrogatorio sui casi che lo riguardano. Una delle attrici che lo accusa si chiama Hélène Darras. Ha raccontato di essere ... Continua a leggere>>

Gerard Depardieu “guardato a vista”. Secondo Bfmtv nelle scorse ore il celebre attore francese è stato convocato in un commissariato parigino per essere posto sotto custodia giudiziaria, ovvero in stato di fermo , per le accuse di molestie sessuali su due attrici. Sempre secondo quanto riporta ... Continua a leggere>>

Gérard depardieu convocato dalla polizia, sarà posto in stato di fermo: è accusato di violenza sessuale da due donne - Gérard depardieu è stato convocato questa mattina in commissariato in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due ...

Continua a leggere>>

Gerard depardieu convocato, sarà posto in stato di fermo - Gérard depardieu è stato convocato questa mattina in commissariato in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due ...

Continua a leggere>>

Gerard depardieu, età, carriera, vita privata: chi è l'icona del cinema francese convocato dalla polizia per violeza sessuale - Gérard depardieu è un'icona del cinema francese, noto per la sua presenza magnetica sullo schermo e la sua versatilità interpretativa. È stato convocato questa mattina (29 aprile) in commissariato in ...

Continua a leggere>>