Gérard Depardieu convocato dalla polizia - sarà posto in stato di fermo | è accusato di violenza sessuale

Parigi, 29 aprile 2024 – L’attore francese Gérard Depardieu sarà posto in stato di fermo per le accuse di violenza sessuale formalizzate da due donne. Secondo l’emittente BFMTv è stato Convocato questa mattina in commissariato a Parigi dove sarà interrogato. Due attrici lo hanno denunciato per ... Continua a leggere>>

Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina, lunedì 29 aprile, in un commissariato di Parigi per essere posto in custodia e ascoltato in relazione a gravi accuse di violenza sessuale. Secondo quanto riportato da Bfmtv, le indagini riguardano le denunce presentate da due donne , che accusano ... Continua a leggere>>

