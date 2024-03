Calcio a 5 Femminile Serie B L’Atletico Chiaravalle soffre ma vince | a Chieti è 2-7

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le rosanero di Molinelli imbattute e sempre in testa faticano ad imporsi durante la prima frazione. Venturini sblocca la gara e poi vanno in gol Taioli, De Brito, Magnanti e bomber Pini (tripletta), 4 marzo 2024 –si aggiudica anche la 17esima giornata espugnando il Palasport Cepaggatti battendo l’Es2-7. Primato blindato per il quintetto allenato da Molinelli ad oggi a quota 41 punti e ancora imbattuto. Un’altra ottima prestazione delle rosanero caratterizzata dalle reti di ben 5 giocatrici tra cui tripletta di Nicoletti Pini. La bomber rosanero sigla le sue 14 reti di stagione e si conferma quinta miglior marcatrice del girone. L’inizio è arduo per le rosanero ospiti alle prese con le difficoltà di un campo relativamente stretto dove la palla sembra mai uscire. A sbloccare ...