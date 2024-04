C5 Femminile Coppa Italia | Pero infrange i sogni dell’Atletico Chiaravalle 4-3

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si conclude subito l’avventura a Genova per le rosanero di mister Nicolò Molinelli. Ora di nuovo campionato con l’ultima trasferta di stagione a Taranto, 18 aprile 2024 – È il GSla bestia nera per l’Atletico. Non supera il primo turno delle Final Four il quintettose, già sulla via del ritorno dopo la sconfitta per 4-3 all’RDS Stadium di Genova. Giornata amara per il quintetto di mister Nicolò Molinelli che vede sfumare troppo presto il sogno della. Dopo un inizio scoppiettante siglato dalla prima rete di Donati in appena tre minuti giocati, le rosanero subiscono sempre più il pressing avversario nel corso della partita fino alla debacle finale. Le prime azioni pericolose sono da parte delmaprova a ...