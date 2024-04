L’Atletico Chiaravalle fuori dalla Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Il sogno delè già finito: è il GS Pero Milano a vincere (4-3) la prima semifinale della Final Four diserie B. All’RDS Stadium di Genovasi porta in vantaggio con Donati dopo appena tre minuti. Le rosanero, seppur con un gol di vantaggio, sembrano calare d’intensità; al contrario, le lombarde sembrano aumentare il ritmo, tanto che, al 15’ Cascio trova prima il pareggio poi il sorpasso. Si va a riposo conin affanno e il Pero avanti 2-1. Al rientro, continua l’ascesa delle milanesi grazie a un autogol di Donati. La reazionese non tarda ad arrivare: è Loth ad accorciare, 3-2. Ma il Pero si mostra più aggressivo che mai, mentre ilè in difficoltà. La gara così diventa ...