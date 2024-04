Boxe femminile - assegnati i titoli agli Europei 2024 | i risultati delle final - poker di Serbia e Russia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Alla Pionir di Belgrado () sono andate in scena lei femminili deglidi. Domani toccheràuomini. Sono così statiin tutte le categorie di peso, non c’erano italiane impegnate sul ring. Giovanna Marchese aveva conquistato la meda di bronzo tra le 48 kg.48 kg. La russa Iuliia Chumgalakova ha dominato la serba Kristina Nad Varga con un chiaro verdetto unanime (5-0: cinque 30-27). 50 kg. L’irlandese Shannon Sweeney si è imposta per split decision (4-1: quattro 29-28, un 28-29) sulla bulgara Zlatislava Chukanova. 52 kg. La turca Busenaz Cakiroglu ha liquidato ...