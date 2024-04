Boxe | Vincenzo Lizzi travolto da Alfiorau in semifinale agli Europei - è bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Niente finale deglidipernegli 86 kg. Il pugile di Cetraro è stato sconfitto per KOT dopo il primo round dal bielorusso Aliaksei, classe 2000 che già vanta un argento mondiale in bacheca e che ora, a Belgrado, cercherà l’affermazione continentale. Nel primo roundsi dimostra subito di un’altra categoria rispetto a, colpendolo in maniera devastante a più riprese e respingendo l’assalto dell’italiano nei primi secondi. Sono ben due le volte in cui l’azzurro viene contato fino a otto (e in un’occasione il bielorusso lo spedisce anche al tappeto).: Remo Salvati nettamente sconfitto in...