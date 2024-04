Basket - in serie C il CUS Pisa spreca a Carrara il primo match-point dei play-out

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Il Cosmocare CUSil, in gara tre delturno dei-out per la permanenza inC, a, sul campo del Centro Mini: gli universitari hanno pagato un pessimo avvio, sono cresciuto nella ripresa, sono anche passati in vantaggio a pochi minuti dalla fine, ma non ce l’hanno fatta a concretizzare la rimonta. LA CRONACA – Privi di Buzzo, infortunatosi seriamente in gara due, con Lasala promosso dalla squadra di Divisione Regionale 2, gli universitari partono contratti, segnano solo 15 punti nelquarto, con 5 di Giannelli e 4 di Carpitelli, lasciando però ben 22 punti a Sequani e soci. Nel secondo parziale i punti ...

