(Di lunedì 29 aprile 2024) E’ festa per le ragazze della Vis, che aconquistano unainB ribaltando il -6 dell’andata grazie ad una grandissima prova corale e possono così festeggiare l’ambito salto di categoria. Per il sodalizio ‘vissino’ si tratta di un altro grande risultato raggiunto, che testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla società del patron Bertelli anche sul versante: nella gara di ritorno della finalissima, alla Visdi coach Vaianella serviva ribaltare il 38-44 dell’andata al Palapalestre, e così è stato. Ale giovani ferraresi si sono infatti imposte per 59-51, sovvertendo i pronostici e regalando al folto pubblico presente una grandissima emozione. Anche quando la ...

La nostra serie C femminile griffata Istituti Polesani Vis Rosa vince anche gara 2 della semifinale playoff sul campo di Noceto e conquista la qualificazione alla finalissima per il titolo e per la promozione in serie B. La sfida contro le parmensi è stata più equilibrata rispetto all’andata, ma ... Continua a leggere>>

Vis rosa di granarolo dell’Emilia, storica promozione in Serie B per il basket femminile cittadino - La Vis rosa di granarolo dell’Emilia ottiene una storica promozione in Serie B nel basket femminile, ribaltando il risultato dell’andata con una vittoria corale e emozionante. Un successo che premia i ...

Pallavolo Faenza, coach Polo: E’ stata una stagione indimenticabile - L’impresa delle ragazze della serie D della Fenix Energia resterà a lungo nella mente di tutti. Tanti sono gli aspetti che rendono questa stagione unica. Il campionato vinto da outsider e con una rosa ...

Basket serie c femminile. Vis rosa cade in gara 1. Deve ribaltare un meno 6 - granarolo vince Gara 1 di finale serie C femminile con un 38-44 al Palapalestre. Partita equilibrata e nervosa, con continui sorpassi. Gara 2 sabato a granarolo per la promozione in serie B.

